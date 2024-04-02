Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18 26 минут назад • 6581 просмотра

Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник 28 минут назад • 5880 просмотра

Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен 36 минут назад • 9596 просмотра

Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях 51 минута назад • 10925 просмотра

Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен 51 минута назад • 12142 просмотра

Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы 54 минуты назад • 11483 просмотра

Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР час назад • 13071 просмотра

Ракетный удар рф по Днепру: в полиции показали фото разрушений час назад • 14288 просмотра

Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе час назад • 13498 просмотра