Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы

российские террористы получают ответы на их удары, каждый раз более дальнобойные ответы. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар рф по Днепру, передает УНН.

По словам Зеленского, сейчас в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В частности, повреждены здания колледжа, детского сада.

"Все службы на месте. И я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь. Это самое важное", - добавил Зеленский.

Вместе с тем Зеленский заверил, что террористы получают ответы на их удары.

"... российские террористы получают ответы на их удары. Каждый раз более дальнобойные ответы", - сообщил Зеленский.

По его словам, российская система войны, каждый, кто вовлечен в эту агрессию, - все они должны чувствовать реально, что агрессия им просто так не пройдет.

"Зло должно терять. И будет терять. И снова подчеркиваю: ПВО для Украины - это защита жизни, это то, что должно работать, системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора", - резюмировал Президент.

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