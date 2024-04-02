Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
dneprДнепр (река)
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  95876 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  103978 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  104349 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  101134 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  65652 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  94340 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119583 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117826 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118578 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  186814 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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1 апреля 2024, 09:33  •  186814 просмотра
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  459401 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  430962 просмотра

Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы

Российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру, повредив колледж и детский сад, но Президент Украины Зеленский пообещал, что россия будет получать все более дальнобойные ответы за такие атаки.

Война •   •  10986 просмотра
Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы

Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР

Байден выразил Си обеспокоенность относительно поддержки Китаем войны россии против Украины, несправедливой торговой политики и нерыночных экономических практик, которые вредят американским рабочим.

Экономика •   •  12655 просмотра
Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР

Ракетный удар рф по Днепру: в полиции показали фото разрушений

российский ракетный удар по Днепру повредил предприятие, детский сад, школы и близлежащие дома, что привело к 13 пострадавшим, в том числе 5 детей, но обошлось без смертельных случаев.

Общество •   •  13873 просмотра
Ракетный удар рф по Днепру: в полиции показали фото разрушений

Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить с официальными лицами и представителями бизнеса вклад страны в региональное сотрудничество, чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру Румынии и Украины.

Экономика •   •  13184 просмотра
Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе

Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины

Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил текущие приоритеты и определил шаги, необходимые для поддержки Украины в ее борьбе за справедливость, с представителями ЕС на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Война •   •  16891 просмотра
Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины

Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

Завтра, 3 апреля, киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, сегодня до конца дня ожидаются грозы.

Киев •   •  15507 просмотра
Киевлян предупредили о сильном ветре завтра

Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"

Блинкен отметил продолжающееся сотрудничество с Европой в поддержке Украины в критический момент, призвав Конгресс принять дополнительный бюджетный запрос, чтобы направить больше ресурсов, особенно боеприпасов и средств противовоздушной обороны, в Украину.

Война •   •  15797 просмотра
Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"

Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска

Google согласился удалить или анонимизировать миллиарды записей данных, собранных во время сеансов частного просмотра веб-страниц, чтобы урегулировать иск на сумму 5 миллиардов долларов, который обвиняет Google в ненадлежащем отслеживании пользователей в режиме инкогнито.

Технологии •   •  12989 просмотра
Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска

Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон

Президент Зеленский подписал закон, который улучшает права на социальную защиту военнослужащих и полицейских, включая отпуска после ранения, установление инвалидности, декретный отпуск, компенсацию в связи со смертью, а также предотвращение гендерной дискриминации.

Война •   •  16640 просмотра
Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон

Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины

Бывший командующий НАТО предупреждает, что россия может нагнетать напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание западных стран от вторжения в Украину.

Война •   •  14891 просмотра
Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины