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Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы
Российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру, повредив колледж и детский сад, но Президент Украины Зеленский пообещал, что россия будет получать все более дальнобойные ответы за такие атаки.
Байден говорил по телефону с Си: выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем россии и "несправедливой" торговой политики КНР
Байден выразил Си обеспокоенность относительно поддержки Китаем войны россии против Украины, несправедливой торговой политики и нерыночных экономических практик, которые вредят американским рабочим.
Ракетный удар рф по Днепру: в полиции показали фото разрушений
российский ракетный удар по Днепру повредил предприятие, детский сад, школы и близлежащие дома, что привело к 13 пострадавшим, в том числе 5 детей, но обошлось без смертельных случаев.
Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить с официальными лицами и представителями бизнеса вклад страны в региональное сотрудничество, чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру Румынии и Украины.
Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины
Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил текущие приоритеты и определил шаги, необходимые для поддержки Украины в ее борьбе за справедливость, с представителями ЕС на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.
Киевлян предупредили о сильном ветре завтра
Завтра, 3 апреля, киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 15-20 м/с, сегодня до конца дня ожидаются грозы.
Блинкен встретился с Лекорню и призвал Запад поддержать Украину в "решающий момент"
Блинкен отметил продолжающееся сотрудничество с Европой в поддержке Украины в критический момент, призвав Конгресс принять дополнительный бюджетный запрос, чтобы направить больше ресурсов, особенно боеприпасов и средств противовоздушной обороны, в Украину.
Компания Google уничтожит конфиденциальные веб-данные для урегулирования коллективного иска
Google согласился удалить или анонимизировать миллиарды записей данных, собранных во время сеансов частного просмотра веб-страниц, чтобы урегулировать иск на сумму 5 миллиардов долларов, который обвиняет Google в ненадлежащем отслеживании пользователей в режиме инкогнито.
Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон
Президент Зеленский подписал закон, который улучшает права на социальную защиту военнослужащих и полицейских, включая отпуска после ранения, установление инвалидности, декретный отпуск, компенсацию в связи со смертью, а также предотвращение гендерной дискриминации.
Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины
Бывший командующий НАТО предупреждает, что россия может нагнетать напряженность на Балканах, чтобы отвлечь внимание западных стран от вторжения в Украину.