Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети

Количество пострадавших в Днепре в результаты атаки рф возросло до 13, среди них пятеро - дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"На сейчас - 13 пострадавших от ракетной атаки в Днепре. Среди них пятеро - дети. Госпитализированы восемь раненых. Все в состоянии средней тяжести. Остальным оказали медпомощь. Будут лечиться дома", - сообщил Лысак.

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Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого, по предварительной информации, ранения получили пять человек.