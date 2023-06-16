Ракетная атака рф на Киевскую область: ГСЧС сообщает о 4 пострадавших, среди них - один ребенок

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"Вследствие ракетного удара врага и работы ПВО в одном из районов Киевской области, зафиксировано падение обломков. Разрушены 3 жилых дома, 15 - повреждены, в том числе 2 хозяйственные постройки. Пострадали 4 человека, из них трое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, начался пожар, который был успешно ликвидирован спасателями на площади 50 кв. м.

Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее

В полиции сообщали, что двое детей и 82-летняя женщина пострадали в результате ракетной атаки рф в Киевской области, повреждены 30 домов.