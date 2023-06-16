Відкинуло ударною хвилею: літня жінка та двоє дітей постраждали внаслідок атаки рф на Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Двоє дітей та 82-річна жінка постраждали у результаті ракетної атаки рф в Київській області, пошкоджені 30 будинків. Про це розповів голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.
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"Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків. Такі наслідки ракетного удару ворога на Київщині", -написав Нєбитов у Telegram.
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Раніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що через російську ракетну атаку в Київській області постраждали 82-річна жінка і водій автівки, яка їхала по дорозі.
Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю підтвердили, що під час ракетної атаки російських військ збили усі з запущених у бік Київської області ракет - 6 ракет "Кинджал" та 6 ракет "Калібр", а також два безпілотники-розвідники.