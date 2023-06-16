Повітряні сили: збито всі з 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів", запущених армією рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю підтвердили, що під час ракетної атаки російських військ збили усі з запущених у бік Київської області ракет - 6 ракет "Кинджал" та 6 ракет "Калібр", а також два безпілотники-розвідники, пише УНН.
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"Близько 11:00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами «Калібр» та аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал». Напрямок атаки – Київщина! Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування «Центр»", - повідомили в ПС ЗСУ у Telegram.
Окрім того, як повідомляється, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Доповнення
16 червня в Україні була повітряна тривога. Ворог здійснив ракетну атаку. У цей час до Києва прибули африканські лідери.
Повітряні сили повідомляли про запуски армією рф "Калібрів", загрозу балістики.