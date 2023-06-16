Повітряні сили: збито всі з 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів", запущених армією рф

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 460 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 14303 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 45727 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40113 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 45314 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113946 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180073 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196796 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144071 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137833 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 40280 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31135 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12675 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 10514 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26468 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 472 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26684 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 45735 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196800 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248981 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 850 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 1322 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19345 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24231 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40251 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Повітряні сили: збито всі з 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів", запущених армією рф

Київ • УНН

 • 953500 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю підтвердили, що під час ракетної атаки російських військ збили усі з запущених у бік Київської області ракет - 6 ракет "Кинджал" та 6 ракет "Калібр", а також два безпілотники-розвідники, пише УНН.

Повітряні сили: збито всі з 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів", запущених армією рф

Цитата

"Близько 11:00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами «Калібр» та аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал». Напрямок атаки – Київщина! Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування «Центр»", - повідомили в ПС ЗСУ у Telegram.

Окрім того, як повідомляється, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Доповнення

16 червня в Україні була повітряна тривога. Ворог здійснив ракетну атаку. У цей час до Києва прибули африканські лідери.

Повітряні сили повідомляли про запуски армією рф "Калібрів", загрозу балістики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31