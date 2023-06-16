Воздушные силы: сбиты все из 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров", запущенных армией рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Воздушные силы ВСУ в пятницу подтвердили, что во время ракетной атаки российских войск сбили все из запущенных в сторону Киевской области ракет - 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет "Калибр", а также два беспилотника-разведчика, пишет УНН.
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"Около 11:00 16 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами «Калибр» и аэробаллистическими ракетами Х-47 «Кинжал». Направление атаки – Киевской области! Все ракеты уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования «Центр»", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Кроме того, как сообщается, уничтожено два вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Дополнение
16 июня в Украине была воздушная тревога. Враг совершил ракетную атаку. В это время в Киев прибыли африканские лидеры.
Воздушные силы сообщали о запусках армией рф "Калибров", угрозе баллистики.