Внаслідок атаки рф на Київщині поранені літня жінка та водій авто - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Через російську ракетну атаку в Київській області постраждали 82-річна жінка і водій автівки, яка їхала по дорозі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Цитата
"За даними слідства, збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку на Київщину. Постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав по автодорозі. В одному з районів області пошкоджено житлові будинки та магазин", -йдеться у повідомленні.
Деталі
Зараз на місці працюють прокурори, експерти, співробітники поліції, СБУ та ДСНС.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю підтвердили, що під час ракетної атаки російських військ збили усі з запущених у бік Київської області ракет - 6 ракет "Кинджал" та 6 ракет "Калібр", а також два безпілотники-розвідники.