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В результате атаки рф на Киевщине ранена пожилая женщина и водитель авто - прокуратура

Киев • УНН

 • 1101351 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Из-за российской ракетной атаки в Киевской области пострадала 82-летняя женщина и водитель автомобиля, который ехал по дороге. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

В результате атаки рф на Киевщине ранена пожилая женщина и водитель авто - прокуратура

Цитата

"По данным следствия, вооруженные силы страны-агрессора осуществили очередную ракетную атаку на Киевщину. Пострадала 82-летняя женщина. Также ранения получил водитель автомобиля, который ехал по автодороге. В одном из районов области повреждены жилые дома и магазин", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас на месте работают прокуроры, эксперты, сотрудники полиции, СБУ и ГСЧС.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Воздушные силы ВСУ в пятницу подтвердили, что во время ракетной атаки российских войск сбили все из запущенных в сторону Киевской области ракет - 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет "Калибр", а также два беспилотника-разведчика.

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