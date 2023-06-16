В результате атаки рф на Киевщине ранена пожилая женщина и водитель авто - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Из-за российской ракетной атаки в Киевской области пострадала 82-летняя женщина и водитель автомобиля, который ехал по дороге. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Цитата
"По данным следствия, вооруженные силы страны-агрессора осуществили очередную ракетную атаку на Киевщину. Пострадала 82-летняя женщина. Также ранения получил водитель автомобиля, который ехал по автодороге. В одном из районов области повреждены жилые дома и магазин", - говорится в сообщении.
Детали
Сейчас на месте работают прокуроры, эксперты, сотрудники полиции, СБУ и ГСЧС.
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Воздушные силы ВСУ в пятницу подтвердили, что во время ракетной атаки российских войск сбили все из запущенных в сторону Киевской области ракет - 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет "Калибр", а также два беспилотника-разведчика.