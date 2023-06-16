Отбросило ударной волной: пожилая женщина и двое детей пострадали в результате атаки рф на Киевщину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Двое детей и 82-летняя женщина пострадали в результате ракетной атаки рф в Киевской области, повреждены 30 домов. Об этом рассказал глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
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"Пострадало двое детей и бабушка, которую отбросило ударной волной. Повреждено более 30 домов. Такие последствия ракетного удара врага на Киевщине", - написал Небытов в Telegram.
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Ранее в Офисе Генерального прокурора сообщили, что из-за российской ракетной атаки в Киевской области пострадали 82-летняя женщина и водитель автомобиля, который ехал по дороге.
Воздушные силы ВСУ в пятницу подтвердили, что во время ракетной атаки российских войск сбили все из запущенных в сторону Киевской области ракет - 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет "Калибр", а также два беспилотника-разведчика.