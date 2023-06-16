Ракетна атака рф на Київщину: ДСНС повідомляє про 4 постраждалих, серед них - одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Внаслідок падіння уламків через ракетну атаку російських військ на Київську область постраждало 4 людей, серед них одна дитина, повідомляє у п'ятницю ГУ ДСНС у Київській області, пише УНН.
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"Внаслідок ракетного удару ворога і роботи ППО в одному з районів Київщини, зафіксовано падіння уламків. Зруйновано 3 житлові будинки, 15 – пошкоджено, в тому числі 2 господарчі споруди. Постраждало 4 особи, з них троє дорослих і одна дитина", - ідеться у повідомленні.
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Як вказано, почалась пожежа, яка була успішно ліквідована рятувальниками на площі 50 кв. м.
Всі екстрені служби працюють на місці події.
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У поліції повідомляли, що двоє дітей та 82-річна жінка постраждали у результаті ракетної атаки рф в Київській області, пошкоджені 30 будинків.