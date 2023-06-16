Ракетная атака рф: в Киевской области повреждены частные дома, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Из-за ракетного вражеского удара в Киевской области повреждены частные дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в пятницу, передает УНН.
Цитата
«В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевской области повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие. На месте работает полиция, медики и ГСЧС», - сообщил Небытов в Telegram.
Дополнение
В небе над Украиной уничтожены два дрона-разведчика, шесть ракет "Кинжал" и 6 ракет "Калибр", запущенных российскими войсками.