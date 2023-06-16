Ракетна атака рф: на Київщині пошкоджено приватні будинки, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Через ракетний ворожий удар у Київській області пошкоджено приватні будинки, є постраждалі. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у п'ятницю, передає УНН.
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«Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС», - повідомив Нєбитов у Telegram.
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У небі над Україною знищено два дрони-розвідники, шість ракет "Кинджал" та 6 ракет "Калібр", запущених російськими військами.