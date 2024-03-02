Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг

Российская противокорабельная ракета Х-35У упала в краснодарском крае россии, не долетев до Украины. Об этом сообщает украинский мониторинговый Telegram-канал "monitor", передает УНН.

Детали

Так, российский Telegram-канал опубликовал фото упавшей из-за неисправности российской противокорабельной ракеты Х-35У в краснодарском крае рф.

Данные ракеты используются российской ударной авиацией для поражения стационарных объектов украинской армии на глубину около 250 км.

Также об инциденте сообщает украинский мониторинговый Telegram-канал "monitor".

"Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях краснодарского края россии", - говориться в сообщении.

Дополнение

В ночь на 2 марта россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и 17 беспилотниками типа "Shahed".