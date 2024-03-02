Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг
Киев • УНН
Российская противокорабельная ракета упала в краснодарском крае, не долетев до Украины.
Российская противокорабельная ракета Х-35У упала в краснодарском крае россии, не долетев до Украины. Об этом сообщает украинский мониторинговый Telegram-канал "monitor", передает УНН.
Детали
Так, российский Telegram-канал опубликовал фото упавшей из-за неисправности российской противокорабельной ракеты Х-35У в краснодарском крае рф.
Данные ракеты используются российской ударной авиацией для поражения стационарных объектов украинской армии на глубину около 250 км.
Также об инциденте сообщает украинский мониторинговый Telegram-канал "monitor".
"Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях краснодарского края россии", - говориться в сообщении.
Дополнение
В ночь на 2 марта россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и 17 беспилотниками типа "Shahed".
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