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Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг

Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 12:35  •  13068 просмотра

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Российская противокорабельная ракета упала в краснодарском крае, не долетев до Украины.

Российская противокорабельная ракета Х-35У упала в краснодарском крае россии, не долетев до Украины. Об этом сообщает украинский мониторинговый Telegram-канал "monitor", передает УНН

Детали

Так, российский Telegram-канал опубликовал фото упавшей из-за неисправности российской противокорабельной ракеты Х-35У в краснодарском крае рф.

Данные ракеты используются российской ударной авиацией для поражения стационарных объектов украинской армии на глубину около 250 км.

Также об инциденте сообщает украинский мониторинговый Telegram-канал "monitor".

"Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях краснодарского края россии", - говориться в сообщении.

Дополнение

В ночь на 2 марта россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и 17 беспилотниками типа "Shahed".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ракета рф упала в краснодарському краї, не долетівши до України - моніторинг
Russian missile crashes in Krasnodar region, missing Ukraine - monitoring
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Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг

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