Ракета рф упала в краснодарському краї, не долетівши до України - моніторинг
Київ • УНН
Російська протикорабельна ракета впала в краснодарському краї, не долетівши до України.
Російська протикорабельна ракета Х-35У впала в краснодарському краї росії, не долетівши до України. Про це повідомляє український моніторинговий Telegram-канал "monitor", передає УНН.
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Так, російський Telegram-канал опублікував фото російської протикорабельної ракети Х-35У, що впала через несправність, у краснодарському краї рф.
Ці ракети використовує російська ударна авіація для ураження стаціонарних об'єктів української армії на глибину близько 250 км.
Також про інцидент повідомляє український моніторинговий Telegram-канал "monitor".
"Одна Х-35 не долетіла до території України і відпочиває в полях краснодарського краю Росії", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
У ніч на 2 березня росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 і 17 безпілотниками типу "Shahed".