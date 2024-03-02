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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8636 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ракета рф упала в краснодарському краї, не долетівши до України - моніторинг

Київ • УНН

 • 26437 перегляди

Російська протикорабельна ракета впала в краснодарському краї, не долетівши до України.

Ракета рф упала в краснодарському краї, не долетівши до України - моніторинг

Російська протикорабельна ракета Х-35У впала в краснодарському краї росії, не долетівши до України. Про це повідомляє український моніторинговий Telegram-канал "monitor", передає УНН

Деталі

Так, російський Telegram-канал опублікував фото російської протикорабельної ракети Х-35У, що впала через несправність, у краснодарському краї рф.

Ці ракети використовує російська ударна авіація для ураження стаціонарних об'єктів української армії на глибину близько 250 км.

Також про інцидент повідомляє український моніторинговий Telegram-канал "monitor".

"Одна Х-35 не долетіла до території України і відпочиває в полях краснодарського краю Росії", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

У ніч на 2 березня росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 і 17 безпілотниками типу "Shahed".

Анна Мурашко

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