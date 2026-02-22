Ракета рф уничтожила корпус американской компании в Сумской области - Сибига

$43.270.00
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 23206 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 21569 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 38213 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 35374 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 35921 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 34702 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28159 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24728 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28459 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Популярные новости
россияне снова атаковали Сумщину БПЛА, погибли 4 человека, среди них - женщина и дети21 февраля, 20:59 • 6914 просмотра
Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФVideo21 февраля, 21:18 • 15928 просмотра
МОК не увидел нарушения политического нейтралитета в участии главы ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа21 февраля, 22:32 • 4622 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo21 февраля, 22:57 • 13953 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек04:37 • 4364 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 55724 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 65074 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 76027 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 89578 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 127490 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 24424 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 27819 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 29162 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 21334 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 23944 просмотра
Ракета рф уничтожила корпус американской компании в Сумской области - Сибига

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ночью 22 февраля российские войска атаковали гражданское производственное предприятие компании "Монделис" в Тростянце Сумской области. Ракета попала в один из корпусов, обошлось без жертв.

Ракета рф уничтожила корпус американской компании в Сумской области - Сибига
Фото: x.com/andrii_sybiha

В ночь на 22 февраля россияне нанесли удар по гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце Сумской области. Ракета попала в один из производственных корпусов, но обошлось без жертв. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Подробности

Оккупанты попали по гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" - одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины. Как отметил Сибига, это не военная цель, а завод, который работает с 1990-х годов, производя всемирно известные бренды, трудоустраивая украинцев, внося вклад в нашу и американскую экономику.

Когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину. Они нацелены на американские бизнес-интересы в Европе. Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя американские производственные мощности. Атаки на мирную промышленность - это не война, а целенаправленный экономический террор. За этим должна следовать ответственность

- заявил министр.

Напомним

За последние сутки было зафиксировано 138 боевых столкновений, во время которых враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.

Евгений Устименко

