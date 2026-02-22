Ракета рф уничтожила корпус американской компании в Сумской области - Сибига

В ночь на 22 февраля россияне нанесли удар по гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце Сумской области. Ракета попала в один из производственных корпусов, но обошлось без жертв. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Оккупанты попали по гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" - одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины. Как отметил Сибига, это не военная цель, а завод, который работает с 1990-х годов, производя всемирно известные бренды, трудоустраивая украинцев, внося вклад в нашу и американскую экономику.

Когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину. Они нацелены на американские бизнес-интересы в Европе. Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя американские производственные мощности. Атаки на мирную промышленность - это не война, а целенаправленный экономический террор. За этим должна следовать ответственность