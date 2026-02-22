$43.270.00
22 лютого, 00:48
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Публікації
Ексклюзиви
Ракета рф знищила корпус американської компанії на Сумщині - Сибіга

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Вночі 22 лютого російські війська атакували цивільне виробниче підприємство компанії "Монделіс" у Тростянці Сумської області. Ракета влучила в один з корпусів, обійшлося без жертв.

Фото: x.com/andrii_sybiha

У ніч на 22 лютого росіяни завдали удару по цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці Сумської області. Ракета влучила в один з виробничих корпусів, але обійшлося без жертв. Про це повідомив у соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Окупанти влучили по цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" - одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України. Як зазначив Сибіга, це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку.

Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі. москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи американські виробничі потужності. Атаки на мирну промисловість - це не війна, а цілеспрямований економічний терор. За цим має слідувати відповідальність

- заявив міністр.

Нагадаємо

Впродовж останньої доби було зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.

Євген Устименко

