Ракета рф знищила корпус американської компанії на Сумщині - Сибіга

У ніч на 22 лютого росіяни завдали удару по цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці Сумської області. Ракета влучила в один з виробничих корпусів, але обійшлося без жертв. Про це повідомив у соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Окупанти влучили по цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" - одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України. Як зазначив Сибіга, це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку.

Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі. москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи американські виробничі потужності. Атаки на мирну промисловість - це не війна, а цілеспрямований економічний терор. За цим має слідувати відповідальність