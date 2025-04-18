Raiffeisen Bank "заморозил" попытки продать свое подразделение в россии - Financial Times
Киев • УНН
Raiffeisen Bank заморозил попытки продажи своего российского подразделения на фоне возможного возобновления политических отношений между США и россией. Процесс усложняется судебными делами.
В феврале 2025 года Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение приостановить усилия по продаже, поскольку кремль и Белый дом активизировали попытки восстановить политические отношения.
Передает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) на фоне на фоне на фоне "потепления" отношений Москвы и Вашингтона приостановил попытки осуществить продажу своей российской "дочки".
Контекст
После того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, RBI подвергся давлению со стороны регуляторов и иностранных правительств, включая ЕС и США - по вопросу продажи своего бизнеса в рф.
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Процесс продажи оказался сложным. Усугубляло сложность то, что российский суд заморозил акции российской дочерней компании Raiffeisen Bank International и впоследствии наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро "за нанесенный ущерб".
Новая администрация США начала восстанавливать политические отношения с москвой, пишет FT. Raiffeisen Bank вероятно выбрал решение приостановить попытки продать свое подразделение в россии.
Объяснение источников Financial Times относительно действий Raiffeisen Bank в рф
Один из собеседников издания, знакомый с ходом переговоров, сказал, что причиной остановки стала глобальная неопределенность, а также меняющиеся отношения между США и россией.
Это сделано для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться
Третье лицо сказало Financial Times, что усилия по серьезной продаже пока "прекратились", но внутренняя ситуация может снова измениться.
Является ли причиной паузы геополитические события или судебное дело, - собеседники издания отказались сказать
В заявлении Raiffeisen Bank сказано, что процесс продажи "продолжается", но добавлено, что судебное дело остановило заключение какой-либо сделки.
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