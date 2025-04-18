Raiffeisen Bank "заморозил" попытки продать свое подразделение в россии - Financial Times

В феврале 2025 года Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение приостановить усилия по продаже, поскольку кремль и Белый дом активизировали попытки восстановить политические отношения.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) на фоне на фоне на фоне "потепления" отношений Москвы и Вашингтона приостановил попытки осуществить продажу своей российской "дочки".



Контекст

После того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, RBI подвергся давлению со стороны регуляторов и иностранных правительств, включая ЕС и США - по вопросу продажи своего бизнеса в рф.

США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии

Процесс продажи оказался сложным. Усугубляло сложность то, что российский суд заморозил акции российской дочерней компании Raiffeisen Bank International и впоследствии наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро "за нанесенный ущерб".

Новая администрация США начала восстанавливать политические отношения с москвой, пишет FT. Raiffeisen Bank вероятно выбрал решение приостановить попытки продать свое подразделение в россии.

Один из собеседников издания, знакомый с ходом переговоров, сказал, что причиной остановки стала глобальная неопределенность, а также меняющиеся отношения между США и россией.

Это сделано для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться