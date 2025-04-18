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Raiffeisen Bank "заморозил" попытки продать свое подразделение в россии - Financial Times

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

Raiffeisen Bank заморозил попытки продажи своего российского подразделения на фоне возможного возобновления политических отношений между США и россией. Процесс усложняется судебными делами.

Raiffeisen Bank "заморозил" попытки продать свое подразделение в россии - Financial Times

В феврале 2025 года Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение приостановить усилия по продаже, поскольку кремль и Белый дом активизировали попытки восстановить политические отношения.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) на фоне на фоне на фоне "потепления" отношений Москвы и Вашингтона приостановил попытки осуществить продажу своей российской "дочки".

Контекст

После того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, RBI подвергся давлению со стороны регуляторов и иностранных правительств, включая ЕС и США - по вопросу продажи своего бизнеса в рф.

США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии15.05.24, 15:56 • 17216 просмотров

Процесс продажи оказался сложным. Усугубляло сложность то, что российский суд заморозил акции российской дочерней компании Raiffeisen Bank International и впоследствии наложил на банк штраф в размере 2 млрд евро "за нанесенный ущерб".

Новая администрация США начала восстанавливать политические отношения с москвой, пишет FT. Raiffeisen Bank вероятно выбрал решение приостановить попытки продать свое подразделение в россии.

Объяснение источников Financial Times относительно действий Raiffeisen Bank в рф

Один из собеседников издания, знакомый с ходом переговоров, сказал, что причиной остановки стала глобальная неопределенность, а также меняющиеся отношения между США и россией.

Это сделано для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли позиция США измениться

- сказали они.

Третье лицо сказало Financial Times, что усилия по серьезной продаже пока "прекратились", но внутренняя ситуация может снова измениться. 

Является ли причиной паузы геополитические события или судебное дело, - собеседники издания отказались сказать

В заявлении Raiffeisen Bank сказано, что процесс продажи "продолжается", но добавлено, что судебное дело остановило заключение какой-либо сделки.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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