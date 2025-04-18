Raiffeisen Bank "заморозив" спроби продати свій підрозділ у росії - Financial Times

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 10794 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

13:41 • 25524 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

13:23 • 45217 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 50846 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 89763 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 83873 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 138605 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 52626 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 126188 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 81505 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
2.8м/с
32%
751 мм
Популярнi новини

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 124731 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52539 перегляди

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня

18 квітня, 09:36 • 56433 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38435 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61078 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 10794 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61564 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 125210 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 138605 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 126188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

15:22 • 9578 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

13:58 • 12397 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

13:19 • 13609 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38719 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52816 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

Raiffeisen Bank "заморозив" спроби продати свій підрозділ у росії - Financial Times

Київ • УНН

 • 4712 перегляди

Raiffeisen Bank заморозив спроби продажу свого російського підрозділу на фоні можливого відновлення політичних відносин між США та росією. Процес ускладнюється судовими справами.

Raiffeisen Bank "заморозив" спроби продати свій підрозділ у росії - Financial Times

У лютому 2025 року Raiffeisen Bank International (RBI) прийняв рішення призупинити зусилля з продажу, оскільки кремль та Білий дім активізували спроби відновити політичні стосунки.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) на тлі на тлі на тлі "потепління" відносин Москви і Вашингтона призупинив спроби здійснити продаж своєї російської "дочки".

Контекст

Після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, RBI зазнав тиску з боку регуляторів та іноземних урядів, включаючи ЄС та США - щодо питання продажу свого бізнесу у рф.

США обмежать доступ Raiffeisen Bank до фінансової системи країни, якщо він не вийде з росії15.05.24, 15:56 • 17216 переглядiв

Процес продажу виявився складним. Посилювало складність те, що російський суд заморозив акції російської дочірньої компанії Raiffeisen Bank International і згодом наклав на банк штраф у розмірі 2 млрд євро "за завдані збитки".

Нова адміністрація США почала відновлювати політичні відносини з москвою, пише FT. Raiffeisen Bank ймовірно вибрав рішення призупинити спроби продати свій підрозділ у росії.

Пояснення джерел Financial Times щодо дій Raiffeisen Bank у рф

Один із співрозмовників видання, знайомий з ходом переговорів, сказав, що причиною зупинки стала глобальна невизначеність, а також мінливі відносини між США і росією.

Це зроблено для того, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, чи може позиція США змінитися

- сказали вони.

Третя особа сказала Financial Times, що зусилля щодо серйозного продажу наразі "припинилися", але внутрішня ситуація може знову змінитися. 

Чи є причиною паузи геополітичні події або судова справа, - співрозмовники видання відмовилися сказати

У заяві Raiffeisen Bank сказано, що процес продажу "триває", але додано, що судова справа зупинила укладання будь-якої угоди.

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ25.03.25, 20:59 • 54290 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуФінанси
Райффайзен Банк Інтернаціональ
Білий дім
Вашингтон
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,475.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.09