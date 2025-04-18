Raiffeisen Bank "заморозив" спроби продати свій підрозділ у росії - Financial Times
Київ • УНН
Raiffeisen Bank заморозив спроби продажу свого російського підрозділу на фоні можливого відновлення політичних відносин між США та росією. Процес ускладнюється судовими справами.
У лютому 2025 року Raiffeisen Bank International (RBI) прийняв рішення призупинити зусилля з продажу, оскільки кремль та Білий дім активізували спроби відновити політичні стосунки.
Передає УНН із посиланням на Financial Times.
Деталі
Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) на тлі на тлі на тлі "потепління" відносин Москви і Вашингтона призупинив спроби здійснити продаж своєї російської "дочки".
Контекст
Після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, RBI зазнав тиску з боку регуляторів та іноземних урядів, включаючи ЄС та США - щодо питання продажу свого бізнесу у рф.
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Процес продажу виявився складним. Посилювало складність те, що російський суд заморозив акції російської дочірньої компанії Raiffeisen Bank International і згодом наклав на банк штраф у розмірі 2 млрд євро "за завдані збитки".
Нова адміністрація США почала відновлювати політичні відносини з москвою, пише FT. Raiffeisen Bank ймовірно вибрав рішення призупинити спроби продати свій підрозділ у росії.
Пояснення джерел Financial Times щодо дій Raiffeisen Bank у рф
Один із співрозмовників видання, знайомий з ходом переговорів, сказав, що причиною зупинки стала глобальна невизначеність, а також мінливі відносини між США і росією.
Це зроблено для того, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, чи може позиція США змінитися
Третя особа сказала Financial Times, що зусилля щодо серйозного продажу наразі "припинилися", але внутрішня ситуація може знову змінитися.
Чи є причиною паузи геополітичні події або судова справа, - співрозмовники видання відмовилися сказати
У заяві Raiffeisen Bank сказано, що процес продажу "триває", але додано, що судова справа зупинила укладання будь-якої угоди.
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