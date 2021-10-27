Советники FDA США рекомендуют вакцину Pfizer против COVID-19 для детей

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Разрешение для этой возрастной группы было бы важным нормативным шагом к охвату около 28 миллионов детей для прививки, большинство из которых еще в школе для личного обучения.

Вакцина может быть доступна для младшей возрастной группы на следующей неделе. FDA не обязано следовать советам своих внешних экспертов, но обычно это делает.

Если FDA позволит прививкам для этой возрастной группы, на следующей неделе соберется консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США, чтобы дать рекомендации по введению вакцины.

Напомним

Moderna заявила о безопасности своей вакцины для детей от 6 лет. В США детей от 5 лет могут начать вакцинировать против COVID-19 в ноябре.