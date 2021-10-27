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Радники FDA США рекомендують вакцину Pfizer проти COVID-19 для дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Група експертів переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб рекомендувати Управлінню з контролю за продуктами і ліками США дозволити вакцину проти COVID-19 Pfizer Inc (PFE.N) і BioNTech SE для дітей у віці від 5 до 11 років. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Радники FDA США рекомендують вакцину Pfizer проти COVID-19 для дітей

Деталі

Дозвіл для цієї вікової групи був би важливим нормативним кроком до охоплення близько 28 мільйонів дітей для щеплення, більшість з яких ще в школі для особистого навчання.

Вакцина може бути доступна для молодшої вікової групи вже наступного тижня. FDA не зобов’язане слідувати порадам своїх зовнішніх експертів, але зазвичай це робить.

Якщо FDA дозволить щеплення для цієї вікової групи, наступного тижня збереться консультативна група Центрів з контролю та профілактики захворювань США, щоб дати рекомендації щодо введення вакцини. 

Нагадаємо

Moderna заявила про безпеку своєї вакцини для дітей віком від 6 років. У США дітей від п'яти років можуть почати вакцинувати проти COVID-19 у листопаді.

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