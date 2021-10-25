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У США дітей від п'яти років можуть почати вакцинувати проти COVID-19 у листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У США вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років, імовірно, стануть доступними у першій половині листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У США дітей від п'яти років можуть почати вакцинувати проти COVID-19 у листопаді

Деталі

"Якщо все буде добре, і ми отримаємо схвалення регуляторних органів та рекомендації Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), цілком імовірно, що вакцини будуть доступними для дітей віком від 5 до 11 років протягом перших двох тижнів листопада", — зазначив провідний експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Представники Управління з санітарного контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) мають 26 жовтня розглянути заявку від Pfizer/BioNTech на схвалення вакцини для дітей молодшого віку.

Радники Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) обговорять рекомендації щодо вакцинації дітей на нараді 2-го і 3 листопада.

Додамо

У разі дозволу приблизно 28 млн дітям молодшого віку у США зможуть ввести першу дозу вакцину проти COVID-19.

Вакцину від Pfizer/BioNTech схвалило FDA для осіб віком від 16 років, а у травні дозволили її екстрене застосування для дітей віком від 12 до 15 років.

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