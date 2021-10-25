В США детей от пяти лет могут начать вакцинировать от COVID-19 в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В США вакцины от коронавируса для детей от 5 до 11 лет, вероятно, станут доступны в первой половине ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Если все будет хорошо, и мы получим одобрение регулирующих органов и рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вполне вероятно, что вакцины будут доступны для детей от 5 до 11 лет в течение первых-двух недель ноября", — отметил ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи.
Представители Управления по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должны 26 октября рассмотреть заявку от Pfizer/BioNTech на одобрение вакцины для детей младшего возраста.
Советники Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обсудят рекомендации касательно вакцинации детей на совещании 2-го и 3 ноября.
Добавим
В случае разрешения примерно 28 млн детям младшего возраста в США смогут ввести первую дозу вакцины от COVID-19.
Вакцину от Pfizer/BioNTech одобрило FDA для лиц старше 16 лет, а в мае позволили ее экстренное применение для детей от 12 до 15 лет.