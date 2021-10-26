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Moderna заявила про безпеку своєї вакцини для дітей віком від 6 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Компанія Moderna заявила, що її вакцина від COVID-19 є ефективною та викликає сильну імунну відповідь у дітей віком від 6 до 11 років. Невдовзі компанія планує надати дані регулюючим органам по світу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Moderna заявила про безпеку своєї вакцини для дітей віком від 6 років

Деталі

Так, компанія повідомляє, що вакцина від коронавірусу сприяла виробленню антитіл у дітей. У компанії повідомляють, що найближчим часом нададуть регуляторам проміжні дані клінічних випробувань.

Вакцина Moderna від COVID-19 дозволена для дорослих віком від 18 років. Наразі компанія очікує відповіді на раніше подану заявку для вакцинації дітей віком від 12 до 17 років.

Moderna повідомила, що в дослідженні за участю 4753 учасників побічні ефекти були переважно від легкого до помірного ступеня тяжкості. Найбільш частими побічними ефектами були стомлюваність, головний біль, лихоманка і біль у місці ін'єкції.

У заяві компанії не розкривається жодна нова інформація про випадки запалення серцевого м'яза, що називається міокардитом, відомим побічним ефектом мРНК-вакцин. Повідомляється, що вакцини Moderna та Pfizer/BioNTech пов'язують із міокардитом у молодих чоловіків.

Деякі дослідження показали, що рівень захворюваності у тих, хто щепився вакциною Moderna, може бути вищим, ніж у тих, хто щепився Pfizer, можливо, через сильнішу дозу вакцини.

Зазначається, що компанія відстає від конкурентів Pfizer та BioNTech, вакцина яких дозволена для дітей віком від 12 років із травня.

Нагадаємо

У травні Moderna заявила про те, що її вакцина від коронавірусу безпечна та ефективна для підлітків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Європі схвалили введення бустерної дози Moderna для осіб старше 18 років

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