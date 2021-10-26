Moderna заявила о безопасности своей вакцины для детей от 6 лет

Детали

Так, компания сообщает, что вакцина от коронавируса способствовала выработке антител у детей. В компании сообщают, что в ближайшее время предоставят регулирующим органам промежуточные данные клинических испытаний.

Вакцина Moderna от COVID-19 разрешена для взрослых старше 18 лет. На данный момент компания ожидает ответа на ранее поданную заявку для разрешения вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Moderna сообщила, что в исследовании с участием 4753 участников побочные эффекты были в основном от легкой до умеренной степени тяжести. Наиболее частыми побочными эффектами были утомляемость, головная боль, лихорадка и боль в месте инъекции.

В заявлении компании не раскрывается какая-либо новая информация о случаях воспаления сердечной мышцы, называемого миокардитом, известным побочным эффектом мРНК-вакцин. Сообщается, что вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech связывают с миокардитом у молодых мужчин.

Некоторые исследования показали, что уровень заболеваемости у тех, кто привился вакциной Moderna, может быть выше, чем у тех, кто привился Pfizer, возможно, из-за более сильной дозы вакцины.

Отмечается, что компания отстает от конкурентов Pfizer и BioNTech, вакцина которых разрешена для детей в возрасте от 12 лет с мая.

Напомним

В мае Moderna заявила о том, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков.



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