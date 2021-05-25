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Moderna заявила о безопасности своей вакцины для подростков. Ее протестировали на детях

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Американская компания Moderna заявила о том, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Moderna заявила о безопасности своей вакцины для подростков. Ее протестировали на детях

Детали

Как передает издание, в компании провели исследование среди 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет в США.

Сообщается, что анализы крови показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, похожий на ранее полученные результаты у взрослых.

Так, у четырех детей, получавших плацебо, зафиксировали положительный результат на коронавирус. Однако в компании заявляют, что это соответствует 100% эффективности вакцины.

Кроме того, компания проверила эффективность вакцины после одной дозы. По результатам, вакцина была эффективна на 93% после одной дозы при профилактике легких случаев COVID-19, включающих только один симптом болезни вместо двух или более симптомов.

В Modernа заявляют о безопасности и эффективности вакцины, поскольку никаких серьезных проблем выявлено не было.

Дополнение

Вакцина Moderna уже разрешена для использования людям в возрасте от 18 лет и старше. Компания намерена в начале июня подать запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование ее препарата от COVID-19 для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Европейском союзе.

Ранее в Индии сообщили, что американский производитель вакцин Moderna отказался предоставлять свои дозы, заявив, что может иметь дело только с федеральным правительством.

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