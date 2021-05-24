Индийский штат заявил об отказе Moderna поставлять населению вакцины

Детали

Премьер-министр Нарендра Моди позволил вакцинацию для всех взрослых с 1 мая и приказал штатам заключить собственные меры по дополнению запасов, которые они получили от федерального правительства. Но Индия сталкивается с дефицитом вакцин, и отечественное производство составляет около 80 млн доз в месяц.

Северный штат Пенджаб заявил, что Moderna "отказалась" отправлять вакцины правительства штата, ссылаясь на политику компании, которая позволяет ей иметь дело только с федеральной администрацией Моди, а не с государственными органами или частными партиями.

Пенджаб с населением более 27 млн вынужден был прекратить вакцинацию некоторых категорий людей, имеющих право приема-за отсутствия вакцин, получив от федерального правительства лишь около 4,4 миллиона доз.

Дополнение

Некоторые другие индийские штаты, включая Андхра-Прадеш и Махараштра, заявили, что также не имеют достаточных запасов для прививки людей в возрасте от 18 до 44 лет.

Самый густонаселенный штат Индии, Уттар-Прадеш, потратит до 1 миллиарда долларов на вакцины против COVID-19 и уже провел переговоры, в частности, Pfizer. В связи с высокой заболеваемостью коронавирус, Индия не будет возобновлять большие экспортные поставки вакцин от COVID-19 до октября.

ЕС собирается пожертвовать не менее 100 млн вакцин от COVID-19 бедным странам.