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The Guardian

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Через нові спалахи коронавірусу Індія не відновлюватиме експорт COVID-вакцин до жовтня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16696 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У зв'язку з високою захворюваністю на коронавірус, Індія не відновлюватиме великі експортні поставки вакцин від COVID-19 до жовтня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три своїх джерела, пише УНН.

Через нові спалахи коронавірусу Індія не відновлюватиме експорт COVID-вакцин до жовтня - ЗМІ

Деталі

Виданню повідомили в уряді країни, що на даний момент всі вакцини направляють для внутрішнього використання для зупинок спалахів коронавірусу в Індії.

В даний період держава зіткнулася з найбільшим в світі стрибком захворювань на коронавірус. Місяць тому країна припинила експорт вакцин після того, як пожертвувала і продала більше 66 млн доз препаратів. Це змусило багато країн Африки, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланку шукати альтернативні поставки COVID-вакцин.

Крім того, відстрочка відновлення поставок вакцин посилить дефіцит поставок в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Відзначається, що на умовах анонімності, джерела Reuters повідомили, що вакцинація в Індії відтепер буде пріоритетною, так як, за останніми даними, число інфікованих коронавірусом в країні перевищило 25 млн.

Цитата:

"Ми не повинні офіційно повідомляти всім країнам про припинення експорту, так як не зобов'язані це робити. Це було внутрішнє обговорення, і деякі країни попросили не очікувати зобов'язань з експорту, з огляду на поточну ситуацію в Індії", - повідомило джерело.

За словами двох інших джерел, точні терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, коли Індія візьме під контроль хвилю коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Індія відновить експорт доз в червні. Організація GAVI заявила, що очікувала від Індії 140 млн доз вже в травні. Але ця партія залишиться в країні.

Доповнення

Оборонне відомство Індії спільно з міністерством охорони здоров'я і добробуту сім'ї представило препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) для лікування інфікованих коронавірусів у вигляді порошку.

Також повідомлялося про те, що в Індії тіла померлих від коронавірусу скидають в річку Ганг.

Раніше в Індію прибуло 4 тисячі кисневих концентраторів.

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