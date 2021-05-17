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Индия выпустила лекарство от Covid-19 в виде порошка

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Оборонное ведомство Индии совместно с министерством здравоохранения и благосостояния семьи в понедельник представило препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) для лечения инфицированных коронавирусом. Лекарство выпускаются в виде порошка. Об этом сообщает газета Hindustan Times, передает УНН.

Индия выпустила лекарство от Covid-19 в виде порошка

Детали

Новое лекарства способствует более быстрому выздоровлению госпитализированных пациентов и снижает у них дополнительную кислородную зависимость. Препарат 2-DG выпускается в виде порошка и принимается перорально путем растворения в воде.

Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS), лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories в городе Хайдарабад на юге Индии и используется для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Первая партия препарата 2-DG была вручена министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом министру здравоохранения Харши Вардхану в столице страны Нью-Дели.

"Это лекарство стало первым результатом создания в Индии новых средств борьбы с COVID-19. Оно сократит время восстановления у пациентов и уменьшит у них кислородную зависимость", - заявил на церемонии представления 2-DG индийский министр здравоохранения Харш Вардхан.

По его словам, "в ближайшее время препарат поможет в борьбе с коронавирусом не только в Индии, но и во всем мире".

После проведения клинических испытаний 2-DG Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии (DGCI) одобрил этот препарат для экстренного использования в качестве дополнительной терапии у пациентов с коронавирусом средней и тяжелой степени.

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Дополнение

За минувшие сутки медики Индии зарегистрировали 281 386 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и 4 106 смертельных случаев. Общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 24 965 463. Количество смертей, связанных с этой инфекцией, составило 274,4 человек.

По данным Министерства здравоохранения, прививки от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали почти 700 тысяч человек, общее количество привитых граждан превысило 180 миллионов человек.

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