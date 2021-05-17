Індія випустила ліки від Covid-19 у вигляді порошку

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Нові ліки сприяють швидшому одужанню госпіталізованих пацієнтів і знижують у них додаткову кисневу залежність. Препарат 2-DG випускається у вигляді порошку і приймається перорально шляхом розчинення у воді.

Ліки розроблено Інститутом ядерної медицини та суміжних наук (INMAS), лабораторією Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO), спільно з індійською фармацевтичною компанією Dr. Reddy's Laboratories в місті Хайдарабад на півдні Індії і використовуються для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Перша партія препарату 2-DG була вручена міністром оборони Індії Раджнатхом Сінгхом міністру охорони здоров'я Харши Вардхану в столиці країни Нью-Делі.

"Ці ліки стало першим результатом створення в Індії нових засобів боротьби з COVID-19. Вони скоротять час відновлення у пацієнтів і зменшать у них кисневу залежність", - заявив на церемонії представлення 2-DG індійський міністр охорони здоров'я Харш Вардхан.

За його словами, "найближчим часом препарат допоможе в боротьбі з коронавірусом не тільки в Індії, але і у всьому світі".

Після проведення клінічних випробувань 2-DG Генеральний контролер з лікарських засобів Індії (DGCI) схвалив цей препарат для екстреного використання в якості додаткової терапії у пацієнтів з коронавірусом середнього та тяжкого ступеня.

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Доповнення

За минулу добу медики Індії зареєстрували 281 386 тисяч нових випадків зараження коронавірусом та 4 106 смертельних випадків. Загальне число тих, що заразилися за весь час епідемії в країні досягло 24 965 463. Кількість смертей, пов'язаних з цією інфекцією, склало 274,4 тисяч осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, щеплення від коронавірусної інфекції в країні за останню добу зробили майже 700 тисяч осіб, загальна кількість щеплених громадян перевищило 180 мільйонів людей.