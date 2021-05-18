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Из-за новых вспышек коронавируса Индия не будет возобновлять экспорт COVID-вакцин до октября - СМИ

Киев • УНН

 • 16696 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом, Индия не будет возобновлять большие экспортные поставки вакцин от COVID-19 до октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три своих источника, пишет УНН.

Из-за новых вспышек коронавируса Индия не будет возобновлять экспорт COVID-вакцин до октября - СМИ

Детали

Изданию сообщили в правительстве страны, что на данный момент все вакцины направляют для внутреннего использования для остановок вспышек коронавируса в Индии.

В данный период государство столкнулось с самым большим в мире скачком заболеваний коронавирусом. Месяц назад страна прекратила экспорт вакцин после того, как пожертвовала и продала более 66 млн доз препаратов. Это заставило многие страны Африки, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку искать альтернативные поставки COVID-вакцин.

Кроме того, отсрочка возобновления поставок вакцин усилит дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX.

Отмечается, что на условиях анонимности, источники Reuters сообщили, что вакцинация в Индии отныне будет приоритетной, так как, по последним данным, число инфицированных коронавирусом в стране превысило 25 млн.

Цитата:

"Мы не должны официально сообщать всем странам о прекращении экспорта, так как не обязаны это делать. Это было внутреннее обсуждение, и некоторые страны попросили не ожидать обязательств по экспорту, учитывая текущую ситуацию в Индии", - сообщил источник.

По словам двух источников, точные сроки восстановления экспорта могут измениться в зависимости от того, когда Индия возьмет под контроль волну коронавируса.

Ранее сообщалось, что Индия возобновит экспорт доз в июне. Организация GAVI заявила, что ожидала от Индии 140 млн доз уже в мае. Но эта партия останется в стране.

Дополнение

Оборонное ведомство Индии совместно с министерством здравоохранения и благосостояния семьи представило препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) для лечения инфицированных коронавирусом в виде порошка.

Также сообщалось о том, что в Индии тела умерших от коронавируса сбрасывают в реку Ганг.

Ранее в Индию прибыло 4 тысячи кислородных концентраторов.

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