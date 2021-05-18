Из-за новых вспышек коронавируса Индия не будет возобновлять экспорт COVID-вакцин до октября - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом, Индия не будет возобновлять большие экспортные поставки вакцин от COVID-19 до октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три своих источника, пишет УНН.
Детали
Изданию сообщили в правительстве страны, что на данный момент все вакцины направляют для внутреннего использования для остановок вспышек коронавируса в Индии.
В данный период государство столкнулось с самым большим в мире скачком заболеваний коронавирусом. Месяц назад страна прекратила экспорт вакцин после того, как пожертвовала и продала более 66 млн доз препаратов. Это заставило многие страны Африки, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку искать альтернативные поставки COVID-вакцин.
Кроме того, отсрочка возобновления поставок вакцин усилит дефицит поставок в рамках глобальной инициативы COVAX.
Отмечается, что на условиях анонимности, источники Reuters сообщили, что вакцинация в Индии отныне будет приоритетной, так как, по последним данным, число инфицированных коронавирусом в стране превысило 25 млн.
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"Мы не должны официально сообщать всем странам о прекращении экспорта, так как не обязаны это делать. Это было внутреннее обсуждение, и некоторые страны попросили не ожидать обязательств по экспорту, учитывая текущую ситуацию в Индии", - сообщил источник.
По словам двух источников, точные сроки восстановления экспорта могут измениться в зависимости от того, когда Индия возьмет под контроль волну коронавируса.
Ранее сообщалось, что Индия возобновит экспорт доз в июне. Организация GAVI заявила, что ожидала от Индии 140 млн доз уже в мае. Но эта партия останется в стране.
Дополнение
Оборонное ведомство Индии совместно с министерством здравоохранения и благосостояния семьи представило препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG) для лечения инфицированных коронавирусом в виде порошка.
Также сообщалось о том, что в Индии тела умерших от коронавируса сбрасывают в реку Ганг.
Ранее в Индию прибыло 4 тысячи кислородных концентраторов.