Індійський штат заявив про відмову Moderna поставляти населенню вакцини

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Прем'єр-міністр Нарендра Моді дозволив вакцинацію для всіх дорослих з 1 травня і наказав штатам укласти власні заходи щодо доповнення запасів, які вони отримали від федерального уряду. Але Індія стикається з дефіцитом вакцин, і вітчизняне виробництво становить близько 80 мільйонів доз на місяць.

Північний штат Пенджаб заявив, що Moderna "відмовилася" надсилати вакцини уряду штату, посилаючись на політику компанії, яка дозволяє їй мати справу лише з федеральною адміністрацією Моді, а не з державними органами чи приватними партіями.

Пенджаб із населенням понад 27 мільйонів вимушений був припинити вакцинацію деяких категорій людей, які мають право прийому, через відсутність вакцин, отримавши від федерального уряду лише близько 4,4 мільйона доз.

Доповнення

Деякі інші індійські штати, включаючи Андхра-Прадеш та Махараштру, заявили, що також не мають достатніх запасів для щеплення людей у ​​віці від 18 до 44 років.

Найбільш густонаселений штат Індії, Уттар-Прадеш, витратить до 1 мільярда доларів на вакцини проти COVID-19 і вже провів переговори, зокрема, з Pfizer. У зв'язку з високою захворюваністю на коронавірус, Індія не відновлюватиме великі експортні поставки вакцин від COVID-19 до жовтня.

ЄС збирається пожертвувати не менше 100 млн вакцин від COVID-19 бідним країнам.