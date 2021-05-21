ЄС збирається пожертвувати не менше 100 млн вакцин від COVID-19 бідним країнам
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Європейський Союз має намір передати не менше 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19 бідним країнам до кінця цього року. Про це повідомила в п'ятницю, 21 травня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
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“Ми повинні активізувати зусилля щодо забезпечення доступу до вакцин для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Ми зробимо все від нас залежне: Team Europe прагне до кінця 2021 року пожертвувати не менше 100 мільйонів доз країнам з низьким і середнім рівнем доходів”, - заявила фон дер Ляєн у Twitter.
Доповнення
У межах реагування на пандемію коронавірусу ЄС дотримується підходу “Team Europe”, мета якого — зберегти життя шляхом швидкої цільової підтримки партнерів у боротьбі з пандемією. “Team Europe” є одним з найбільших донорів механізму COVAX.
За даними інституцій ЄС, у межах цього підходу з початку 2020 року блок залучив понад 190 млн євро на допомогу Україні з метою подолання викликів, пов’язаних з COVID-19.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.
В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням останніх поставок 18 травня).