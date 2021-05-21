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ЕС собирается пожертвовать не менее 100 млн вакцин от COVID-19 бедным странам

Киев • УНН

 • 20436 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Европейский Союз намерен передать не менее 100 млн доз вакцин от COVID-19 бедным странам до конца этого года. Об этом сообщила в пятницу, 21 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

ЕС собирается пожертвовать не менее 100 млн вакцин от COVID-19 бедным странам

Цитата:

"Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. Мы сделаем все от нас зависящее: Team Europe стремится к концу 2021 года пожертвовать не менее 100 млн доз странам с низким и средним уровнем доходов", - заявила фон дер Ляен в Twitter.

Дополнение

В рамках реагирования на пандемию коронавируса ЕС придерживается подхода "Team Europe", цель которого - сохранить жизнь путем быстрой целевой поддержки партнеров в борьбе с пандемией. "Team Europe" является одним из крупнейших доноров механизма COVAX.

По данным институтов ЕС, в рамках этого подхода с начала 2020 года блок привлек более 190 млн евро на помощь Украине с целью преодоления вызовов, связанных с COVID-19.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом последних поставок 18 мая).

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