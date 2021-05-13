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Найбільш густонаселений штат Індії витратить мільярд доларів на покупку вакцин проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Найбільш густонаселений штат Індії, Уттар-Прадеш, витратить до 1 мільярда доларів на вакцини проти COVID-19 і вже провів переговори, зокрема, з Pfizer, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника штату Навніта Сегала, передає УНН.

Найбільш густонаселений штат Індії витратить мільярд доларів на покупку вакцин проти COVID-19

Деталі

Уттар-Прадеш також провів попередні переговори з індійськими компаніями з виробництва вакцин - Serum Institute of India, що мають ліцензію на виробництво вакцин AstraZeneca і Novavax, а також Bharat Biotech і Cadila Healthcare у межах тендеру на закупівлю 40 мільйонів доз протягом наступних декількох місяців, повідомив Сегал.

Він сказав, що Johnson і Johnson також можуть підтвердити свою участь у тендері до вечора четверга по електронній пошті. Місцевий дистриб'ютор російського Sputnik V, Dr. Reddy's Laboratories, також провів переговори.

"Гроші - не проблема, у нас величезний бюджет... Ми витратимо до 100 мільярдів рупій (1,36 мільярда доларів)", - сказав Сегал, високопоставлений чиновник в штаті з населенням 240 мільйонів осіб.

За його словами, на закупівлю вакцин доведеться перекидати кошти з інших областей.

Штат також замовив 10 мільйонів доз вакцини AstraZeneca і ще одну вакцину, розроблену на батьківщині державним дослідним органом.

Контекст

Такий крок - щодо намірів витратити мільярд доларів на вакцини - викликаний тим, що багато індійських штатів скорочують вакцинацію через серйозну нестачу вакцин на тлі рекордного сплеску заражень коронавірусом, при цьому в Індії реєструється понад 4000 смертей другий день поспіль, оскільки її система охорони здоров'я не в стані справлятися.

Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді запровадив вакцинацію для всіх дорослих з 1 травня, подвоївши кількість людей, які мають право на вакцинацію, до приблизно 800 мільйонів, хоча внутрішнє виробництво в основному залишиться на рівні у приблизно 80 мільйонів в місяць до липня.

У результаті кілька штатів тепер планують проводити тендери на поставки самостійно.

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