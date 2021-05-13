Самый густонаселенный штат Индии потратит миллиард долларов на покупку вакцин против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Самый густонаселенный штат Индии, Уттар-Прадеш, потратит до 1 миллиарда долларов на вакцины против COVID-19 и уже провел переговоры, в частности, с Pfizer, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя штата Навнита Сегала, передает УНН.
Детали
Уттар-Прадеш также провел предварительные переговоры с индийскими компаниями по производству вакцин - Serum Institute of India, имеющим лицензию на производство вакцин AstraZeneca и Novavax, а также Bharat Biotech и Cadila Healthcare в рамках тендера на закупку 40 миллионов доз в течение следующих нескольких месяцев, сообщил Сегал.
Он сказал, что Johnson и Johnson также могут подтвердить свое участие в тендере к вечеру четверга по электронной почте. Местный дистрибьютор российского Sputnik V, Dr. Reddy's Laboratories, также провел переговоры.
"Деньги - не проблема, у нас огромный бюджет... Мы потратим до 100 миллиардов рупий (1,36 миллиарда долларов)", - сказал Сегал, высокопоставленный чиновник в штате с населением 240 миллионов человек.
По его словам, на закупку вакцин придется перекидывать средства с других областей.
Штат также заказал 10 миллионов доз вакцины AstraZeneca и еще одну вакцину, разработанную на родине государственным исследовательским органом.
Контекст
Такой шаг - относительно намерений потратить миллиард долларов на вакцины - вызван тем, что многие индийские штаты сокращают вакцинацию из-за серьезной нехватки вакцин на фоне рекордного всплеска заражений коронавирусом, при этом в Индии регистрируется более 4000 смертей второй день подряд, поскольку ее система здравоохранения не в состоянии справляться.
Премьер-министр страны Нарендра Моди ввел вакцинацию для всех взрослых с 1 мая, удвоив количество людей, имеющих право на вакцинацию, до примерно 800 миллионов, хотя внутреннее производство в основном останется на уровне в примерно 80 млн в месяц до июля.
В результате несколько штатов теперь планируют проводить тендеры на поставку вакцин самостоятельно.