В Індії зафіксували новий антирекорд добової смертності через COVID-19

Деталі

Добова кількість смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, стала в Індії черговим антирекордом. Попередній найвищий показник смертності за 24 години було зафіксовано 8 травня і становив 4 187 осіб, раніше такий антирекорд був відзначений 6 травня і становив 3 980 осіб.

Як вказує МОЗ Індії, з 5 травня в країні зареєстровано близько 3 млн нових випадків інфікування. Понад 300 тис. хворих за добу Індія постійно фіксує з 22 квітня, а більше 200 тис.- з 15 квітня. При цьому до початку березня Індія реєструвала менше 20 тис. випадків за день, влада вважала, що країна перемогла інфекцію.

У той же час кількість одужалих пацієнтів збільшилася за 24 години на 355 338 і досягла 19 382 642. На лікуванні знаходяться 3 704 099 пацієнтів з коронавірусом, що на 11 122 менше, ніж добою раніше.

#CoronaVirusUpdates :



# COVID19 India Tracker

(As on 12 May, 2021, 8:00 AM)



Confirmed cases: 2,33,40,938

Recovered: 1,93,82,642 (83.04%)

Active cases: 37,04,099 (15.87%)

Deaths: 2,54,197 (1.09%) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/dv9W01GH48

Довідка

Індія посідає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю інфікованих коронавірусом і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США і Бразилії).

За даними Міністерства охорони здоров’я, щеплення від коронавірусної інфекції в країні за останню добу зробили 2 446 674 особи, загальна кількість щеплених громадян досягло 175 235 991. Індія залишається одним зі світових лідерів по швидкості вакцинації населення, вказує МОЗ.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Індії зафіксували 22 992 517 випадків хвороби, жертвами стали 249 992 хворих.

Ситуація в Індії напередодні: