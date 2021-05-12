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В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности за COVID-19

Киев • УНН

 • 20031 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Индия зарегистрировала за минувшие сутки 348 421 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938. Как сообщило в среду министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197, пишет УНН.

В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности за COVID-19

Детали

Суточное количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, стало в Индии очередным антирекордом. Предыдущий самый высокий показатель смертности за 24 часа был зафиксирован 8 мая и составлял 4 187 человек, ранее такой антирекорд был отмечен 6 мая и составлял 3 980 человек.

Как указывает Минздрав Индии, с 5 мая в стране зарегистрировано около 3 млн новых случаев инфицирования. Более 300 тыс. заболевших за сутки Индия постоянно фиксирует с 22 апреля, а более 200 тыс.- с 15 апреля. При этом до начала марта Индия регистрировала менее 20 тыс. случаев за день, власти полагали, что страна победила инфекцию.

В то же время число выздоровевших пациентов увеличилось за 24 часа на 355 338 и достигло 19 382 642. На лечении находятся 3 704 099 пациентов с коронавирусом, что на 11 122 меньше, чем сутками ранее.

#CoronaVirusUpdates:

#COVID19 India Tracker
(As on 12 May, 2021, 08:00 AM)

Confirmed cases: 2,33,40,938
Recovered: 1,93,82,642 (83.04%)
Active cases: 37,04,099 (15.87%)
Deaths: 2,54,197 (1.09%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/dv9W01GH48

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 12, 2021

Справка

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 2 446 674 человека, общее число привитых граждан достигло 175 235 991. Индия остается одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения, указывает Минздрав.

Согласно статистике ВОЗ — в Индии зафиксировали 22 992 517 случаев болезни, жертвами стали 249 992 заболевших.

Ситуация в Индии накануне:

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