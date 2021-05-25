Moderna заявила про безпечність своєї вакцини для підлітків. Її протестували на дітях

Деталі

Як передає видання, в компанії провели дослідження серед 3732 дітей у віці від 12 до 17 років в США.

Повідомляється, що аналізи крові показали, що вакцина викликала імунну відповідь, схожу на раніше отримані результати у дорослих.

Так, у чотирьох дітей, які отримували плацебо, зафіксували позитивний результат на коронавірус. Однак в компанії заявляють, що це відповідає 100% ефективності вакцини.

Крім того, компанія перевірила ефективність вакцини після однієї дози. За результатами, вакцина була ефективна на 93% після однієї дози при профілактиці легких випадків COVID-19, що включають тільки один симптом хвороби замість двох або більше симптомів.

У Modernа заявляють про безпечність та ефективність вакцини, оскільки ніяких серйозних проблем виявлено не було.

Доповнення

Вакцина Moderna вже дозволена для використання людям у віці від 18 років і старше. Компанія має намір на початку червня подати запит в Європейське агентство лікарських засобів (EMA) для отримання дозволу на використання її препарату від COVID-19 для вакцинації підлітків у віці від 12 до 17 років в Європейському союзі.

Раніше в Індії повідомили, що американський виробник вакцин Moderna відмовився надавати свої дози, заявивши, що може мати справу тільки з федеральним урядом.