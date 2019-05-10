Советника Президента наградили орденом

"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю наградить орденом "За заслуги" III степени Демченко Руслана Михайловича - Советника Президента Украины", - сказано в документе.

Как сообщал УНН, пресс-секретарю Президента Украины Святославу Цеголко дали орден "За заслуги" III степени.

Также Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени министра культуры Украины Евгения Нищука.