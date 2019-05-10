Советника Президента наградили орденом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 67477 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 95075 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101981 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103824 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112668 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138491 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144765 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130273 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Советника Президента наградили орденом

Советника Президента наградили орденом

Киев  •  УНН

 • 15294 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил советника Президента Украины Руслана Демченко орденом "За заслуги" III степени. Об этом говорится в указе Президента №188/2019 о награждении государственными наградами Украины, передает УНН.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю наградить орденом "За заслуги" III степени Демченко Руслана Михайловича - Советника Президента Украины", - сказано в документе.

Как сообщал УНН, пресс-секретарю Президента Украины Святославу Цеголко дали орден "За заслуги" III степени.

Также Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени министра культуры Украины Евгения Нищука.

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