Радника Президента нагородили орденом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив радника Президента України Руслана Демченка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Про йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України, передає УНН.
"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Демченка Руслана Михайловича - Радника Президента України", - сказано у документі.
Як повідомляв УНН, прес-секретарю Президента України Святославу Цеголку дали орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Також Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня міністра культури України Євгена Нищука.