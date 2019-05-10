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Радника Президента нагородили орденом

Радника Президента нагородили орденом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив радника Президента України Руслана Демченка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Про йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України, передає УНН.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Демченка Руслана Михайловича - Радника Президента України", - сказано у документі.

Як повідомляв УНН, прес-секретарю Президента України Святославу Цеголку дали орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Також Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня міністра культури України Євгена Нищука.

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