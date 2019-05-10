Президент нагородив свого прес-секретаря орденом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня прес-секретаря Президента України Святослава Цеголка. Про це йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України, передає УНН.
"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю... нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Цеголка Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України", - йдеться в документі.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України.