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22 березня, 17:51 • 58199 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 106996 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 94066 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 95045 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 74237 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99921 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150118 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167408 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154401 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242693 перегляди

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Порошенко дав Грицаку звання Героя України

Порошенко дав Грицаку звання Героя України

Київ • УНН

 • 24257 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України, передає УНН.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Грицаку Василю Сергійовичу - Голові Служби безпеки України", - йдеться в указі №208/2019.

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Звання глава СБУ отримав "за самовіддане служіння Українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, днями Президент України, Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” генерал-майору Ігорю Момоту посмертно.

Українські Національні Новини

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