Порошенко дав Грицаку звання Героя України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання Герой України, передає УНН.
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Грицаку Василю Сергійовичу - Голові Служби безпеки України", - йдеться в указі №208/2019.
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Звання глава СБУ отримав "за самовіддане служіння Українському народові, визначний особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Нагадаємо, днями Президент України, Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” генерал-майору Ігорю Момоту посмертно.