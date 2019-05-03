Генерал-майору Момоту посмертно присвоєно звання Герой України

ukru
22 березня, 17:51 • 67481 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 112994 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 100414 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100464 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 79464 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100629 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150576 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167671 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154606 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 244363 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.2 м/с
55 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 44493 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 43956 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 28855 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 31688 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 36124 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 161147 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 244363 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 208011 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192960 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 53757 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 50629 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 66495 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 45645 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78683 перегляди
Актуальне
Генерал-майору Момоту посмертно присвоєно звання Герой України

Генерал-майору Момоту посмертно присвоєно звання Герой України

Київ • УНН

 • 19146 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України, Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” генерал-майору Ігорю Момоту посмертно, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

Петро Порошенко вручив нагороду героя його доньці Марії Момот під час перебування у Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, що на Черкащині.

У Держприкордонслужбі наголосили, що Генерал-майор Момот відзначений найвищою державною нагородою за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

“Серед героїв, яким ми завдячуємо нашою свободою, хочу сьогодні згадати генерал-майора Ігоря Момота. Його ім’я носить ваш Головний центр, яким Ігор Момот керував аж сім років”, — зазначив Президент.

Глава держави підкреслив: “Одним з перших у 2014 році він вирушив на виконання бойових завдань. Я особисто знав пана Ігоря. У найважчі дні Ігор Момот демонстрував мужність, патріотизм і зразкове виконання військового обов’язку. Про його хоробрість знали і українські воїни, і вороги”.

Момот, перебуваючи в пункті пропуску “Довжанський”, він, ризикуючи життям, вийшов з гранатою без запобіжної чеки до понад 200 озброєних бойовиків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У протистоянні російській агресії загинули 70 прикордонників

“Були і кулемети, гранатомети. І вони вимагали звільнити затриманого ватажка так званої Луганської республіки Болотова. Відважний вчинок офіцера змусив ворога відступити, але не надовго — терористи оголосили винагороду „за його голову“”, — розповів Порошенко про героя.

Водночас Президент підкреслив, що ворогу не вдалося залякати героя. На його рахунку не одна знищена колона бойовиків, не одна викрита та знищена засідки терористів, не один знищений блок-пост терористів.

“11 липня 2014 року поблизу населеного пункту Зеленопілля позиції опорного пункту українських сил були обстріляні з російських „Градів“. Внаслідок ракетної атаки Ігор Федорович Момот загинув. Але пам’ять про героя живе. Його героїзм та відвага, професіоналізм і самовідданість є прикладом для багатьох поколінь українських прикордонників і українських воїнів”, — зазначив Петро Порошенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16