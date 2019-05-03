Генерал-майору Момоту посмертно присвоєно звання Герой України

Петро Порошенко вручив нагороду героя його доньці Марії Момот під час перебування у Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, що на Черкащині.

У Держприкордонслужбі наголосили, що Генерал-майор Момот відзначений найвищою державною нагородою за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

“Серед героїв, яким ми завдячуємо нашою свободою, хочу сьогодні згадати генерал-майора Ігоря Момота. Його ім’я носить ваш Головний центр, яким Ігор Момот керував аж сім років”, — зазначив Президент.

Глава держави підкреслив: “Одним з перших у 2014 році він вирушив на виконання бойових завдань. Я особисто знав пана Ігоря. У найважчі дні Ігор Момот демонстрував мужність, патріотизм і зразкове виконання військового обов’язку. Про його хоробрість знали і українські воїни, і вороги”.

Момот, перебуваючи в пункті пропуску “Довжанський”, він, ризикуючи життям, вийшов з гранатою без запобіжної чеки до понад 200 озброєних бойовиків.

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“Були і кулемети, гранатомети. І вони вимагали звільнити затриманого ватажка так званої Луганської республіки Болотова. Відважний вчинок офіцера змусив ворога відступити, але не надовго — терористи оголосили винагороду „за його голову“”, — розповів Порошенко про героя.

Водночас Президент підкреслив, що ворогу не вдалося залякати героя. На його рахунку не одна знищена колона бойовиків, не одна викрита та знищена засідки терористів, не один знищений блок-пост терористів.

“11 липня 2014 року поблизу населеного пункту Зеленопілля позиції опорного пункту українських сил були обстріляні з російських „Градів“. Внаслідок ракетної атаки Ігор Федорович Момот загинув. Але пам’ять про героя живе. Його героїзм та відвага, професіоналізм і самовідданість є прикладом для багатьох поколінь українських прикордонників і українських воїнів”, — зазначив Петро Порошенко.