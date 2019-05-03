У протистоянні російській агресії загинули 70 прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За час російської агресії на сході України загинули 70 українських прикордонників. Про це під час виступу присвяченому 101-й річниці створення прикордонного відомства України сказав Президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.
"Попередні 5 років показали нам ціну питання про надійну охорону державного кордону. Підрозділам Держприкордонної служби випало першими прийняти удар агресії РФ на найслабше захищених його ділянках…За мужність і героїзм, виявлені під час виконання службових обов’язків понад 900 прикордонників відзначені державними нагородами. На жаль, за перемоги над агресором заплачено дуже високу ціну. 70 охоронців державного кордону віддали своє життя за свободу і незалежність України", - сказав Порошенко.
Президент наголосив, що прикордонники вступили у бій у дуже важких умовах.
"Так трапилося тому, що питання належного облаштування кордону з РФ перебувало на периферії уваги українських політиків. Багатьох заспокоїли домовленості з РФ. Час показав, що вони не варті паперу, на якому вони надруковані", - заявив Порошенко.