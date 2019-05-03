В противостоянии российской агрессии погибли 70 пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За время российской агрессии на востоке Украины погибли 70 украинских пограничников. Об этом во время выступления посвященного 101-й годовщине создания пограничного ведомства Украины сказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.
"Предыдущие 5 лет показали нам цену вопроса о надежной охране государственной границы. Подразделениям Госпогранслужбы выпало первыми принять удар агрессии РФ на слабое защищенных его участках... За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей более 900 пограничников отмечены государственными наградами. Но увы, за победы над агрессором заплачено очень высокую цену. 70 охранников государственной границы отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что пограничники вступили в бой в очень тяжелых условиях.
"Так случилось, что вопрос надлежащего обустройства границы с РФ находился на периферии внимания украинских политиков. Многих успокоили договоренности с РФ. Время показало, что они не стоят бумаги, на которой они напечатаны", - заявил Порошенко.