В противостоянии российской агрессии погибли 70 пограничников

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 81666 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101532 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104372 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105955 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130095 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113147 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138809 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В противостоянии российской агрессии погибли 70 пограничников

В противостоянии российской агрессии погибли 70 пограничников

Киев  •  УНН

 • 8272 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. За время российской агрессии на востоке Украины погибли 70 украинских пограничников. Об этом во время выступления посвященного 101-й годовщине создания пограничного ведомства Украины сказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

"Предыдущие 5 лет показали нам цену вопроса о надежной охране государственной границы. Подразделениям Госпогранслужбы выпало первыми принять удар агрессии РФ на слабое защищенных его участках... За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей более 900 пограничников отмечены государственными наградами. Но увы, за победы над агрессором заплачено очень высокую цену. 70 охранников государственной границы отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что пограничники вступили в бой в очень тяжелых условиях.

"Так случилось, что вопрос надлежащего обустройства границы с РФ находился на периферии внимания украинских политиков. Многих успокоили договоренности с РФ. Время показало, что они не стоят бумаги, на которой они напечатаны", - заявил Порошенко.

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