Генерал-майору Момоту посмертно присвоено звание Герой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” генерал-майору Игорю Момоту посмертно, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.
Петр Порошенко вручил награду героя его дочери Марии Момот во время пребывания в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота, что на Черкасщине.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что Генерал-майор Момот отмечен высшей государственной наградой за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Среди героев, которым мы обязаны нашей свободой, хочу сегодня вспомнить генерал-майора Игоря Момота. Его имя носит ваш Главный центр, которым Игорь Момот руководил семь лет", - отметил Президент.
Глава государства подчеркнул: "Одним из первых в 2014 году он отправился на выполнение боевых задач. Я лично знал господина Игоря. В самые тяжелые дни Игорь Момот демонстрировал мужество, патриотизм и образцовое выполнение воинского долга. О его храбрости знали и украинские воины, и враги".
Момот, находясь в пункте пропуска "Довжанский", он, рискуя жизнью, вышел с гранатой без предохранительной чеки к более 200-м вооруженным боевикам.
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"Были и пулеметы, гранатометы. И они требовали освободить задержанного главаря так называемой Луганской республики Болотова. Отважный поступок офицера заставил врага отступить, но не надолго - террористы объявили вознаграждение "за голову"", - рассказал Порошенко о герое.
В то же время Президент подчеркнул, что врагу не удалось запугать героя. На его счету не одна уничтожена колонна боевиков, не одна разоблаченная и уничтоженная засады террористов, не один уничтоженный блок-пост террористов.
"11 июля 2014 близ населенного пункта Зеленополье позиции опорного пункта украинских сил были обстреляны из российских "Градов". Вследствие ракетной атаки Игорь Федорович Момот погиб. Но память о герое живет. Его героизм и отвага, профессионализм и самоотверженность является примером для многих поколений украинских пограничников и украинских воинов", - отметил Петр Порошенко.