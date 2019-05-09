Порошенко дал Грицаку звание Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины, передает УНН.
“Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Грицаку Василию Сергеевичу — Главе Службы безопасности Украины”, — говорится в указе № 208/2019.
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Звание глава СБУ получил “за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Напомним, на днях Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” генерал-майору Игорю Момоту посмертно.