Президент наградил своего пресс-секретаря орденом

"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю... наградить орденом "За заслуги" III степени Цеголко - Пресс-секретаря Президента Украины", - говорится в документе.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицака звание Герой Украины.