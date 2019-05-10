Президент наградил своего пресс-секретаря орденом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" III степени пресс-секретаря Президента Украины Святослава Цеголко. Об этом говорится в указе Президента №188/2019 о награждении государственными наградами Украины, передает УНН.
"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю... наградить орденом "За заслуги" III степени Цеголко - Пресс-секретаря Президента Украины", - говорится в документе.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицака звание Герой Украины.