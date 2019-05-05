Тарас живий: мережі схвилювала помилка у Twitter-повідомленні Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Користувачі соціальних мереж жваво обговорюють помилку, ймовірно допущену у повідомленні в мікроблозі Twitter Президента України Петра Порошенка, пише УНН.
“Боротьбі за волю, свободу і демократію нашого народу присвятили себе й інші правозахисники — і Мустафа Джемілєв, і ті, хто не дожив до наших днів, — В’ячеслав Чорновіл і Левко Лук’яненко”, — саме таке повідомлення розміщено в аккаунті.
Однак, як стверджують користувачі соціальних мереж, в оригіналі повідомлення згадувався не В’ячеслав Чорновіл, а його син Тарас.
У коментарях під повідомлення Порошенка користувачі доволі жваво обговорювали помилку, зокрема згадуючи “смерть” журналіста Аркадія Бабченка. Також користувачі радіють, що Тарас Чорновіл живий.
Коментарі ширяться і в інших соціальних мережах. Сам Тарас поки не відреагував на цю помилку.